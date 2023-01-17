Карельский Отелло забил земляка до смерти

В Карелии завершено расследование уголовного дела о жестоком избиении на почве ревности.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя села Кончезеро.



Мужчину обвиняют в том, что он до смерти забил своего односельчанина.

По версии следствия, в начале ноября 2022 года в селе Кончезеро мужчина из ревности поссорился со своим земляком и сильно избил его руками и ногами.



От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте. Во время предварительного расследования мужчина во всем признался, пишет прокуратура Карелии.

Уголовное дело направлено в суд, злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.