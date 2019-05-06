13:50, 06 Мая 2019
Кондитеры в Петрозаводске предлагают жителям попробовать георгиевскую ленточку на вкус
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Известная кондитерская сеть Петрозаводска изготовила пирожные с атрибутикой Дня Победы.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото пирожных одной из кондитерских фирм города, на которых рекламируется продукция ко Дню Победы.
"Пирожные с георгиевской ленточкой, - возмутилась петрозаводчанка, - как до такого можно было додуматься!".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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