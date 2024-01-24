Кондопожский суд вынес приговор 20-летним ранее судимым жителям Петрозаводска

Фигуранты совершили преступления против собственности.

Кондопожский городской суд Карелии вынес приговор ранее судимым 20-летним жителям Петрозаводска за совершение на территории Кондопоги умышленных преступлений, направленных против собственности, отнесенных к категории средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Двое молодых людей, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, а также один из них, действуя самостоятельно, похитили дорогостоящую алкогольную продукцию из магазина, которой впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Молодые люди полностью признали вину, заявленный иск признали в полном объеме и заявили о раскаянии.

Подсудимых приговорили к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Приговором суда были удовлетворены гражданские иски потерпевшего.