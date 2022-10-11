Конец года любители нард в Карелии отметят первыми официальными турнирами

Первые турниры по нардам пройдут в начале декабря в Петрозаводске, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Первые турниры по нардам пройдут в начале декабря в Петрозаводске, а в 2023 году состоятся чемпионат и Первенство республики по длинным и коротким нардам.



«Наша федерация объединяет любителей и мастеров этой замечательной древней игры. Нарды, или бэкгэммон, или триктрак, как называют эту игру на Западе, широко распространены во многих странах на всех континентах нашей планеты. Не так давно нарды были включены во всероссийский реестр видов спорта. Говоря проще, теперь нарды признаны видом спорта в России», - отмечает руководитель федерации Вахтанг Гвалия.



Отметим, что в июне этого года в республике официально зарегистрирована федерация нард Карелии.