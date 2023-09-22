Конец сентября в Карелии будет теплым

Синоптики рассказали, какой будет погода в республике в последнюю неделю сентября.

По прогнозу специалистов карельского Гидрометцентра, сентябрь, скорее всего, окажется самым теплым за последние 30 лет. Средняя за первую и вторую декаду температура воздуха превышает норму на 2,2-3,5℃ , а среднесуточные соответствуют августовским значениям.

«Согласно имеющимся прогностическим материалам, в последнюю неделю сентября сохранится теплая погода с температурным фоном, значительно (на 4-5℃) превышающим средние значения. Наиболее существенные осадки вероятны в северных районах Карелии», - говорится в сообщении карельского Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, в субботу, 23 августа, в Петрозаводске был побит температурный рекорд 1938 года.