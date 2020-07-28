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Конфискация доходов неизвестного происхождения грозит госслужащим: подготовлен законопроект

Новости. Общество
16:42, 29 Июля 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Поправки в Гражданский кодекс об изъятии в бюджет государства не подтвержденных документально доходов и имущества коснутся госслужащих, которые обязаны подавать декларации.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

"Законопроектами предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства с лицевых счетов должностных лиц, обязанных представлять сведения о доходах и имуществе", — говорится в публикации.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-07-29 16:50:22
Трепищите казнокрады :)
Гость
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