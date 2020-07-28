Конфискация доходов неизвестного происхождения грозит госслужащим: подготовлен законопроект

Поправки в Гражданский кодекс об изъятии в бюджет государства не подтвержденных документально доходов и имущества коснутся госслужащих, которые обязаны подавать декларации.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

"Законопроектами предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства с лицевых счетов должностных лиц, обязанных представлять сведения о доходах и имуществе", — говорится в публикации. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".