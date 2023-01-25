Конфликт главы поселения в Карелии с экс-директором культурно-досугового центра привел к обыскам

Обыскам у главы Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирины Сафоновой предшествовало увольнение директора шелтозерского культурно-досугового центра Юлии Лумбиной.

На прошлой неделе в вепсском селе Шелтозеро прошли обыски в местной администрации, школе, библиотеке и в доме главы поселения Ирины Сафоновой. Многие в Карелии увидели в этих обысках политическую подоплеку: Сафонову считают весьма неудобным для республиканских властей муниципальным руководителем за отстаивание интересов местных жителей.

Однако, как выяснилось, никакой политики в этой истории нет. Обыскам у муниципального руководителя предшествовало увольнение директора шелтозерского культурно-досугового центра Юлии Лумбиной. В сентябре прошлого года глава поселения Ирина Сафонова уволила директора центра якобы за прогул – Юлия Лумбина взяла несколько дней отдыха для проведения похорон своего родственника. Однако в ноябре Прионежский районный суд признал это увольнение незаконным и восстановил Лумбину на работе, после чего директор ушла из культурно-досугового центра по собственному желанию.

О своем увольнении и конфликте с главой поселения молодая женщина рассказала в социальных сетях – на странице «Культурно-досуговая деятельность села Шелтозеро», а дальше эта история превратилась в детектив, который и привел в итоге к обыскам в местной администрации.

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