Конфликт из-за планов объединения двух школ в райцентре Карелии вынудил власти отложить решение

Администрация Кондопожского района Карелии решила отложить планируемое объединение общеобразовательных школ № 6 и № 7 из-за недовольства родителей учеников и педагогов.

Об этом сообщил глава администрации Дмитрий Зацепин.

«Принимая во внимание мнение родителей и педагогического сообщества данных образовательных организаций, в настоящее время мною принято решение о переносе срока проведения мероприятий по объединению школ на 1 июля 2023 года», — написал Зацепинна своей странице Вконтакте.

По его словам, главная цель объединения — «создание комфортных условий для учеников».

Он пояснил, что в школе № 6, здания которой были построены в 1937 и 1964 годах, нет спортивного и актового зала, а помещение столовой не рассчитано на столько учеников. При этом школа № 7 заполнена лишь наполовину. Поэтому возникла идея на ее базе объединить оба учреждения с созданием нового юридического лица. В школе № 7 идет ремонт классов, а на лето 2023 года запланированы работы по капитальному ремонту спортивного зала.

Обеспокоенность родителей вызвали планы перевести учащихся начального звена школы № 6 в школу № 7 с 1 февраля 2023 года. По словам главы администрации, этого не произойдет.