Конфликт со строительной фирмой из-за пристройки к БСМП Петрозаводска дошел до суда

Арбитражный суд Карелии подтвердил вину строительной фирмы, занимавшейся пристройкой к зданию БСМП Петрозаводска, в срыве сроков работ, что привело к расторжению госконтракта.

Это следует из решения суда по иску ООО «Строительный трест № 4» к Управлению капитального строительства Карелии. Компания просила признать неправомерным решение УКС разорвать контракт на строительство пристройки.

Такое решение вызвано задержкой сроков строительства на 4 месяца. Подрядчик объяснил это тем, что в ходе работ потребовалось внесение изменений в проектную документацию и согласование работ, в частности, по замене дверных блоков и окраске фасада.

Суд отклонил эти доводы.

«Незначительные расхождения в документации не могли повлечь задержку выполнения всех видов работ на объекте, в том числе выполнению работ по внутренней отделке, устройству полов, внутреннего водоснабжения, внутреннего водоотведения, теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, электрооборудования, электроосвещения, медицинского газоснабжения, слаботочных сетей, наружных сетей электроснабжения, благоустройства территории», — говорится в судебном решении.

Что говорил об этом глава республики Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».