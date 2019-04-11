Конфликты в колониях Карелии попробуют регулировать с помощью медитации

Сотрудников УФСИН по Карелии научили разрешать конфликты по методике восстановительной медитации, сообщает ведомство.

Сотрудники психологической и воспитательной служб УФСИН России по Республике Карелия в рамках учебно-методического семинара прошли обучение по профессиональной программе дополнительного образования "Основы восстановительной медиации и конфликтологии в деятельности сотрудников ФСИН России".

Основной целью семинара стало обучение сотрудников уголовно-исполнительной системы способам достижения конструктивного урегулирования конфликтных ситуаций и групповых эксцессов, возникающих в исправительных учреждениях.

"В практической форме были отработаны способы продуктивного поведения в конфликте, сопутствующие снижению напряжения и выбору эффективной стратегии поведения в конфликтной ситуации", - говорится в сообщении.