Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия

Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги для того, чтобы путешествовать.

Путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, откуда он берет деньги на поездки: его единственный источник дохода — картины, он написал около трех тысяч полотен.

Конюхов 12 декабря отметит 70-летие.

«На самом деле, я художник, это моя профессия, но чтобы написать некоторые картины, мне пришлось семь раз обойти вокруг света. Между прочим, это мой единственный заработок — деньги я получаю только за картины, а на экспедиции я их трачу», — сказал Конюхов.

Он уточнил, что написал порядка трех тысяч картин, большинство из которых находятся в частных коллекциях.

Конюхова в 1983 году приняли в Союз художников СССР, с 1996 года — член Московского союза художников, секция «Графика», с 2001 года также состоит в секции МСХ «Скульптура». Академик Российской академии художеств. Награжден Золотой медалью Российской академии художеств.