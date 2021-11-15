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Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия

Новости. Общество
22:00, 10 Декабря 2021
фото: сайт Федора Конюхова

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Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги для того, чтобы путешествовать.

Путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, откуда он берет деньги на поездки: его единственный источник дохода — картины, он написал около трех тысяч полотен.

Конюхов 12 декабря отметит 70-летие.

«На самом деле, я художник, это моя профессия, но чтобы написать некоторые картины, мне пришлось семь раз обойти вокруг света. Между прочим, это мой единственный заработок — деньги я получаю только за картины, а на экспедиции я их трачу», — сказал Конюхов.

Он уточнил, что написал порядка трех тысяч картин, большинство из которых находятся в частных коллекциях.

Конюхова в 1983 году приняли в Союз художников СССР, с 1996 года — член Московского союза художников, секция «Графика», с 2001 года также состоит в секции МСХ «Скульптура». Академик Российской академии художеств. Награжден Золотой медалью Российской академии художеств.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-10 22:30:04
Сильная личность. Уважаю. :)
Местечковый блогер
2021-12-10 22:02:56
Трунов тоже нарисовал портрет историка :)
Гость
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