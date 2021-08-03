Конькобежную дорожку и поле для мини-футбола построят в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается развитие спорткомплекса «Луми», сообщили в Петросовете.

Этим летом в рамках программы «Комфортная городская среда» выполнен комплекс работ по благоустройству и повышению безопасности спорткомплекса «Луми», а к 2023 году запланировано строительство второй очереди спортивного объекта.

О перспективах развития «Луми» шла речь на выездном рабочем совещании председателя постоянной комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Сергея Воробьева, главы города Владимира Любарского, председателя Комитета социального развития Петрозаводска Натальи Кармазиной и руководителя МУ «Дирекция спорта» Василия Филина.

Депутат Петросовета Сергей Воробьев вместе с участниками встречи ознакомился с результатами реализации проекта благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»), а также обсудил планы по возведению открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом.

«Программа „Комфортная городская среда“ предоставляет уникальную возможность не только ремонтировать дворы или приводить в порядок парки или скверы, но и обустраивать территорию вокруг важных социальных городских объектов. Так, спорткомплекс „Луми“ в рамках одного из проектов благоустройства этого года установил ограждение, шлагбаум и ворота, полностью обустроил входную группу, произвел монтаж систем наружного освещения и видеонаблюдения. Работы выполнила подрядная организация „Люмен-плюс“, общая стоимость благоустройства составила порядка 2 млн рублей. Средства субсидии дали возможность серьезно повысить уровень безопасности спортивного комплекса, привести его в соответствие с самыми современными требованиями», — отметил председатель постоянной комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Сергей Воробьев.

Как сообщил на совещании МУ «Дирекция спорта» Василий Филин, уже в ближайшее время начнется строительство второй очереди СК «Луми». На сегодняшний день проект ориентировочной стоимостью более 440 млн рублей уже прошел госэкспертизу. Согласно проектной документации, будущий спортобъект на берегу реки Неглинка предусматривает конькобежные дорожки, поле для мини-футбола, площадку для стрит-баскетбола, спортивно-хозяйственный корпус, гараж, парковку, трансформаторную подстанцию, здание судейской с трибунами, компрессорную, электронное табло, мачты освещения и флагштоки. Возведение комплекса планируется с привлечением средств регионального и федерального бюджетов. Срок окончания строительства — 2023 год.

«Петрозаводск имеет богатые конькобежные традиции, которые необходимо восстанавливать и укреплять. Уверен, что строительство современной открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом даст дополнительный стимул для развития данного вида спорта, сделает его более массовым и доступным, а также позволит проводить в карельской столице всероссийские и международные соревнования на самом высоком уровне», — подчеркнул депутат Сергей Воробьев.