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Конкурентная борьба: соратник считает, что руководителя скандального похода в Карелии оговорили

Новости. Общество
21:49, 31 Июля 2022
фото: кадр из видео (© Александр Горшелев / ВК)

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Представитель общественной организации из Сургута считает, что за скандальной славой организатора похода детей по Ладоге могут стоять происки конкурентов.

Группа детей была снята с маршрута во время шлюпочного похода по Ладожскому озеру. Как утверждала прокуратура Карелии, руководитель похода, глава организации «Союз морских пехотинцев» из Ханты-Мансийского автономного округа, пренебрег предостережениями силовиков и МЧС о том, что на шлюпах, в которых находились дети, нельзя было отходить от берега дальше, чем на 3 километра.

Между тем коллега организатора похода, знакомый с деталями экспедиции, выдвинул свою версию произошедшего. Помимо прочего, он предположил, что заявления от других организаций о том, что руководитель похода и ранее рисковал детскими жизнями, являются следствием «нездоровой» конкуренции.

«Ребята служили в морской пехоте. Среди морских пехотинцев нет такого единства, как кажется. Многие завидовали успехам Вышкурцева, завидовали его „Союзу“. Какие-то обиды дают пищу для слухов, но, думаю, люди, сказавшие это, сожалеют о своих словах. Вышкурцев нанимает работников в других городах, под флагом своей организации. Жалуются на него его конкуренты, у которых уровень подготовки ниже и опыта меньше. Вышкурцев предлагает им работать вместе, а эти ребята, вместо того, чтобы согласиться, основывают свои организации в своих городах. Руслан Анатольевич также нанимает людей в этих городах, и получается конкурентная борьба», — рассказал коллега организатора.

Подробнее читайте в статье.

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