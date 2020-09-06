Конкуренция за вакантные рабочие места выросла в Карелии

Потребность предприятий Карелии в рабочих руках снизилась по сравнению с прошлым годом, что стало одной из причин роста конкуренции среди претендентов на рабочие места.

Это следует из отчета Карелиястата "О положении на рынке труда в Республике Карелия за 2 квартал 2020 года".

В конце июня на каждые 10 вакантных мест претендовали 34 человека не занятых трудовой деятельностью, а ровно год назад этот показатель составлял 14 претендентов на 10 вакансий. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".