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Конкурс «Гранты главы Карелии» стартует в сентябре

Новости. Общество
17:20, 02 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

На призовой фонд конкурса в поддержку некоммерческого сектора республики выделено более 80 миллионов рублей, сообщили в правительстве Карелии.

В Петрозаводске состоялось заседание Совета при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Основной темой обсуждения стала поддержка некоммерческого сектора в Карелии.

Главной темой заседания стала информация о конкурсе «Гранты Главы Республики Карелия», старт которого намечен на сентябрь 2021 года. Конкурс проводится за счет средств, выделенных из регионального бюджета и софинансирования, полученного республикой в этом году от Фонда президентских грантов.

Общий фонд конкурса составит более 80 миллионов рублей. Региональным оператором по проведению данного конкурса определено Министерство национальной и региональной политики Карелии.

Конкурс будет проводиться по 14 поддерживаемым направлениям, которые охватывают практически все виды социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций. Среди них — социальное обслуживание и поддержка граждан; здравоохранение, образование и культура; патриотическое и духовно-нравственное воспитание; содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма; охрана окружающей среды и защита животных; сохранение объектов культурного значения; пожарная безопасность и проведение аварийно-спасательных работ.

Особенностью конкурса станет его проведение в электронном формате через специализированный портал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олег
2021-06-02 17:27:13
Вместо этих "фондов" лучше людям квартиры купИте,ведь столько хороших людей в развалинах живут, а тут опять "гранты с фондами", в "никуда"!?
Гость
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