Конкурс «Гранты главы Карелии» стартует в сентябре

На призовой фонд конкурса в поддержку некоммерческого сектора республики выделено более 80 миллионов рублей, сообщили в правительстве Карелии.

В Петрозаводске состоялось заседание Совета при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Основной темой обсуждения стала поддержка некоммерческого сектора в Карелии.

Главной темой заседания стала информация о конкурсе «Гранты Главы Республики Карелия», старт которого намечен на сентябрь 2021 года. Конкурс проводится за счет средств, выделенных из регионального бюджета и софинансирования, полученного республикой в этом году от Фонда президентских грантов.

Общий фонд конкурса составит более 80 миллионов рублей. Региональным оператором по проведению данного конкурса определено Министерство национальной и региональной политики Карелии.

Конкурс будет проводиться по 14 поддерживаемым направлениям, которые охватывают практически все виды социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций. Среди них — социальное обслуживание и поддержка граждан; здравоохранение, образование и культура; патриотическое и духовно-нравственное воспитание; содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма; охрана окружающей среды и защита животных; сохранение объектов культурного значения; пожарная безопасность и проведение аварийно-спасательных работ.

Особенностью конкурса станет его проведение в электронном формате через специализированный портал.