Конкурс на лучшую фотографию: расскажите о пользе воды и выиграйте умный чайник

"РКС-Петрозаводск" в честь 85-летия водоканала объявили о начале конкурса на лучшую фотографию.

Конкурс продлится до 13 июля, а победитель получит приз –чайник Xiaomi smart. Возраст участников АО "ПКС-Водоканал" не ограничивает, свои работы могут присылать и взрослые, и дети.

Условия конкурса несложные: главной темой фотографии должна стать вода. Вода – это жизнь. Она утоляет жажду, без нее не вырастет ни одно не дерево, вода делает мир вокруг нас чище и свежее. "РКС-Петрозаводск" предлагает участникам конкурса прислать фото, отображающие, как вода им помогает, и описать в нескольких предложениях, какая именно польза воды запечатлена на фото. Фотографии можно присылать на электронную почту начальника отдела по связям с общественностью o.gumennikov@rks.karelia.ru или в сообщения группы "РКС-Петрозаводск" социальной сети "ВКонтакте".

Самого креативного победителя конкурса определят члены жюри:

- технический директор Виталий Викторович Остапчук;

- директор по экономике и финансам Ольга Олеговна Никитина;

- начальник отдела по связям с общественностью Олег Константинович Гуменников.