Конкурс на строительство новой школы в поселке Деревянка объявят на этой неделе

Управление капитального строительства Карелии уже в ближайшее время разместит всю необходимую информацию на аукционной площадке, сообщили в правительстве республики.

Победителя будут определять не только по цене, за которую он готов выполнить работы, но и по тому, насколько он опытен и квалифицирован. Стоимость строительства школы на 200 мест – 518,4 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Старое здание будет снесено, на его месте появится новое, соответствующее всем современным нормам и требованиям.

Напомним, что 8 октября дети 5-9 классов из Деревянкской школы переведены на обучение в школу поселка Деревянное. Для них созданы все необходимые условия для комфортного освоения знаний. Кроме того, уже в ближайший месяц начнутся ремонтные работы на автомобильной дороге, которая ведёт из поселка Деревянного в Деревянку. На ремонт этого участка дороги выделено более 200 миллионов рублей, конкурсные процедуры завершены, подрядчик определен и приступит к выполнению работ в течение месяца. В декабре 2019 года за счет средств бюджета Республики Карелия были приобретены 3 школьных ПАЗа стоимостью порядка 7 млн рублей. Автобусы прошли лицензирование в установленном законом порядке, переданы Администрации Прионежского района, обеспечен ежедневный подвоз школьников до образовательного учреждения и обратно.

Для младших классов обучение будет организовано в здании детского сада №19 "Солнышко" поселка Деревянка. Помещения переоборудованы под учебные классы с учетом требований СанПиН, документы переданы в Роспотребнадзор для получения разрешительных документов. 1-4 классы после карантина по ОРВИ выведены на дополнительные осенние каникулы с 6 по 13 октября 2020 года, после которых будет решен вопрос дальнейшего обучения детей.