Конкурсного управляющего фирмы в Карелии оштрафовали

Проверка показала, что конкурсный управляющий нарушил условия ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", сообщили в прокуратуре Карелии.

В Медвежьегорском районе конкурсный управляющий представил для утверждения собранию кредиторов свои предложения о порядке продажи имущества должника с нарушением установленного срока.

Также он осуществлял расчеты через кассу предприятия без зачисления денег на расчетный счет должника.

Управляющего оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.