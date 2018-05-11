Константин Райкин рассказал о своих школьных друзьях из Петрозаводска

В Петрозаводске завтра начинаются гастроли Российского государственного театра "Сатирикон", по этому случаю в пятницу в Музыкальном театре Карелии состоялась пресс-конференция художественного руководителя "Сатирикона", народного артиста России Константина Райкина.

В Петрозаводске "Сатирикон" покажет спектакли: "Король Лир", "Лекарь поневоле" и "Своим голосом". В двух из них занят сам Константин Райкин. Спектакли будут идти на сцене Музтеатра Карелии; билеты закончились уже давно.

"На спектакль театра "Сатирикон" все билеты у нас разлетелись буквально за 10 дней. Это говорит о том, что наш зритель очень ждет этой встречи", - отметила на пресс-конференции директор Музыкального театра Карелии Елена Ларионова.

Константин Райкин признался журналистам, что никогда никого не приглашает в театр.

"Я никогда никого не приглашаю в театр, как к себе. Никогда в жизни не приглашаю. Потому что считаю, что в театр "Сатирикон" надо ходить из любопытства, а не из вежливости", - сказал он.

По словам Константина Райкина, это поездка в Петрозаводск для него не первая и не вторая.

"Я сюда приезжал много раз со своими моноспектаклями и знаю, какие здесь театральные традиции и действительно хорошая публика", - отметил он.

"И я кое-кого знаю, у меня есть друзья-коллеги, работающие здесь. Даже есть мои школьные товарищи, которые здесь жили, развивались", - добавил актер.

Константин Райкин рассказал, что когда-то учился в Ленинграде в школе-интернате, куда принимали победителей олимпиад со всего Северо-Запада.

"Целый ряд учеников был из Карелии, и мои соклассники и кое-кто из параллельных классов были из Петрозаводска. И до сих пор мы с ними видимся", - отметил он.

"Короче говоря, для меня Петрозаводск если не совсем родной, то, во всяком случае, уже знакомый город. Бывал здесь много раз", - добавил он.