Конституционный суд Карелии признал незаконным отсутствие индексации выплат ветеранам труда
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Во вторник 12 ноября Конституционный суд огласил решение по делу об индексации единовременных выплат ветеранам труда Карелии, которая не проводилась 11 лет.
Конституционный суд Карелии встал на сторону ветеранов труда и признал, что их права были нарушены.
"Конституционный суд Карелии постановил: признать положение части 3 статьи 4 закона РК от 17 декабря 2004 года №827 РК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", не соответствующим Конституции Республики Карелия, в той мере, в какой он не позволяют однозначно определить, в каком порядке производится индексация ЕДВ", - зачитала судья.
Напомним, заявителями по этому иску выступила группа жителей республики, которая попросила суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона за номером 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством".
"Основанием для обращения послужило то, что, несмотря на повышение общего уровня цен на товары и услуги, то есть инфляции, правительство за период с 2008 года по 2019 год ни разу не индексировало ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, – поясняла ранее суду одна из истцов Светлана Соловьева. – С период с 1 июля 2008 года по 1 января 2019 года величина суммарной инфляции составила 112,4%. Уровень инфляции в 2018 году по отношению к 2008 году увеличился в 27 раз!".
Как считают заявители, "отсутствие в республике нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок индексации ЕДВ, приводит к снижению уровня социальной поддержки граждан", а "неисполнение в течение длительного времени положения законодательного акта подрывает доверие к действиям государства и закону".
Представители парламента Карелии и главы республики с предъявленным иском не согласились.
Подробнее об данном судебном процессе читайте здесь.
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