Конституционный суд Карелии признал незаконным отсутствие индексации выплат ветеранам труда

Во вторник 12 ноября Конституционный суд огласил решение по делу об индексации единовременных выплат ветеранам труда Карелии, которая не проводилась 11 лет.

Конституционный суд Карелии встал на сторону ветеранов труда и признал, что их права были нарушены.

"Конституционный суд Карелии постановил: признать положение части 3 статьи 4 закона РК от 17 декабря 2004 года №827 РК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", не соответствующим Конституции Республики Карелия, в той мере, в какой он не позволяют однозначно определить, в каком порядке производится индексация ЕДВ", - зачитала судья.

Напомним, заявителями по этому иску выступила группа жителей республики, которая попросила суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона за номером 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством".

"Основанием для обращения послужило то, что, несмотря на повышение общего уровня цен на товары и услуги, то есть инфляции, правительство за период с 2008 года по 2019 год ни разу не индексировало ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, – поясняла ранее суду одна из истцов Светлана Соловьева. – С период с 1 июля 2008 года по 1 января 2019 года величина суммарной инфляции составила 112,4%. Уровень инфляции в 2018 году по отношению к 2008 году увеличился в 27 раз!".

Как считают заявители, "отсутствие в республике нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок индексации ЕДВ, приводит к снижению уровня социальной поддержки граждан", а "неисполнение в течение длительного времени положения законодательного акта подрывает доверие к действиям государства и закону".

Представители парламента Карелии и главы республики с предъявленным иском не согласились.

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