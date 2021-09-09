Консул Финляндии научился мастерить в Карелии кантеле

Йоханнес Пукки, консул Петрозаводского отделения Генконсульства Финляндии, под руководством мастера из ансамбля «Кантеле» творит себе новый инструмент.

Почти два года назад, посетив Дом Кантеле в столице Карелии, Йоханнес Пукки, консул Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, узнал о возможности изготовить своими руками традиционный музыкальный инструмент финнов, что стало его мечтой.

Сейчас консул под руководством Андрея Смолина, мастера по изготовлению музыкальных инструментов ансамбля «Кантеле», шаг за шагом творит своё пятиструнное кантеле.

С помощью пилы, рубанка и стамески уже изготовлены детали «в размер» по уникальным чертежам и произведено их частичное склеивание. На следующих этапах состоится сборка корпуса, установка колков, натягивание струн.

«Для нас это событие является знаковым по двум причинам. Во-первых, в год 85-летия ансамбля, инструмент в честь которого он назван, изготавливает в Доме Кантеле столь высокопоставленный человек, непосредственный носитель культуры сопредельной Финляндии. Во-вторых, кантеле также является одним из символов Карелии, чьи традиции и культуру на протяжении многих лет сохраняет и популяризирует наш творческий коллектив. В этом есть нечто объединяющее. Мы безмерно рады, что участвуем в исполнении мечты консула Финляндской Республики и искренне верим, что его следующей мечтой, возможно, станет освоение игры на кантеле», — отметила Наталья Львова, директор ансамбля.