«Контроль трезвости» пройдет на дорогах Петрозаводска завтра

Госавтоинспекция обещает завтра заняться активным поиском пьяных водителей.

Восьмого марта в Петрозаводске пройдет «Контроль трезвости», сообщает ГИБДД карельской столицы.

За два месяца текущего года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 150 нетрезвых водителей; из них 19 человек сели за руль в состоянии опьянения повторно, заявили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате «пьяного ДТП» в районе Карелии.