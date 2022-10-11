Контролеры нашли самые заснеженные дворы Петрозаводска

Сотрудники Госкомитета Карелии по жилищному надзору предупредили управляющие компании о необходимости нормально убирать дворы от снега.

Во время рейдов Госкомитета Карелии по жилищному надзору специалисты нашли нарушения в уборке снега во дворах на Зареке и в Октябрьском районе Петрозаводска.





Это дворы по адресам: улица Луначарского, дома №№11,13-А,15, 20; Зайцева, дом №40; улица Грибоедова, дома №5 и №7; Октябрьский проспект, междворовой проезд между домами №2 и №4.





Сотрудники Госкомитета уведомили управляющие компании и ТСЖ о необходимости срочно приступить к нормальной уборке.



Специалисты держат ситуацию под контролем, сообщили в пресс-службе ведомства.