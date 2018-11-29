Концерт художественной самодеятельности прошел на Древлянке

В арт-зале культурно-досугового центра Древлянки 25 ноября состоялся заключительный концерт фестиваля художественной самодеятельности "Маме на радость", посвященный Всероссийскому Дню матери.

В мероприятии приняли участие более 80 воспитанников из девяти детских садов микрорайона. Выступающие соревновались в трех номинациях – "Хореография", "Вокал" и "Инструментальное исполнительство".

Строительная компания "Век" традиционно стала генеральным спонсором фестиваля, основная цель которого сохранение лучших культурных традиций Петрозаводска. Сотрудники компании с удовольствием поприсутствовали на отчетном концерте и поощрили юных, но уже таких талантливых исполнителей памятными призами.

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