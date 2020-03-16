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Концерты филармонии переносят в связи с коронавирусом

Новости. Общество
12:30, 17 Марта 2020
фото: © Карты Google
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На основании распоряжения главы Республики Карелия для предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 16 марта филармония отменяет проведение концертных мероприятий.

Информация об отмене или переносе концертов появится в ближайшее время.

Имеющиеся билеты можно вернуть по месту их приобретения или использовать в дальнейшем после отмены карантина. Филармония сделает все возможное, чтобы исполнить свои обязательства по предоставлению услуг по абонементным программам.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы будем оставаться на связи с вами и предложим трансляции открытых репетиций оркестров и солистов филармонии. Творческая жизнь филармонии продолжается, мы используем это время, чтобы максимально хорошо подготовиться к новым встречам с вами, дорогие наши слушатели",  - отметили в филармонии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-17 12:51:24
Вот они ростки правильной, рациональной жизни. Можно жить и без концертов. Информационное пространство просто забито ими. Скоро Костя музыкальный театр снесёт и построит своё поклонное здание. Тогда уж точно заживем.
новый
2020-03-17 12:40:52
Да плясунам пофиг. Балалаечник спит, служба идет.
Гость
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