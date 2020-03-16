Концерты филармонии переносят в связи с коронавирусом

На основании распоряжения главы Республики Карелия для предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 16 марта филармония отменяет проведение концертных мероприятий.

Информация об отмене или переносе концертов появится в ближайшее время.

Имеющиеся билеты можно вернуть по месту их приобретения или использовать в дальнейшем после отмены карантина. Филармония сделает все возможное, чтобы исполнить свои обязательства по предоставлению услуг по абонементным программам.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы будем оставаться на связи с вами и предложим трансляции открытых репетиций оркестров и солистов филармонии. Творческая жизнь филармонии продолжается, мы используем это время, чтобы максимально хорошо подготовиться к новым встречам с вами, дорогие наши слушатели", - отметили в филармонии.