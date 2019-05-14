Корюшку в День Победы не пропустили из Финляндии в Карелию

Наш соотечественник, проживающий в Финляндии, пытался провезти через границу корюшку и был остановлен, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

С 1 по 12 мая международном пункте пропуска "Вяртсиля" инспекторы Управления Россельхознадзора по Карелии установили 14 нарушений правил провоза животноводческой продукции.

Так, 9 мая наш соотечественник, проживающий в Финляндии, направляясь в Карелию, вез с собой замороженную корюшку в полиэтиленовых пакетах без маркировки весом 5 кг.

Через несколько дней, 11 мая, житель Москвы, возвращаясь в Россию через МАПП "Вяртсиля", перевозил с собой неполную упаковку яиц финского производства.

Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов на сырую продукцию животного происхождения ее владельцы не имели.

В отношении физических лиц составлены протоколы об административном правонарушении, яйца и корюшка возвращены в Финляндию.

