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Коронавирус обнаружен у 10,5 тысяч россиян за сутки

Новости. Общество
12:48, 07 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 7 марта.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 10 595 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 228 (11,6%) без клинических проявлений", - сообщает оперштаб.  

За последние сутки в стране подтверждено 368 смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии в России умерли от коронавируса 89 094 человека.

За прошедшие сутки выписаны 11 576 выздоровевших от коронавируса. За весь период в России поправились после коронавируса 3 911 924 человека.

В Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 325 человек.

 

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