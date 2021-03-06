В Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 325 человек

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1935 года рождения и жительница поселка Пийтсиеки 1952 года рождения, в Олонецкой ЦРБ скончался житель села Видлица 1953 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Согласно официальной информации властей, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии в Карелии достигло 325 человек. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 105 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 26 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 112 человек. Общее число выздоровевших после заболевания коронавирусом граждан в Карелии достигло 37640 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6746,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2938,5 случая, по Северо-Западу – 5190,5, сообщают в оперативном штабе.