Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Стыдно, конечно": глава администрации Кеми прокомментировал казус с машиной "Tesla" в Карелии 6
Сегодня 10:27
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку 15
06.03.2021 14:57
Спортсмены-туристы отправились покорять 550 км тайги в Карелии 6
06.03.2021 15:55
В Петрозаводске собака набросилась на пенсионерку в подъезде девятиэтажки и прокусила руку 12
06.03.2021 16:57
Сильный ветер и метель накроют Карелию в воскресенье
06.03.2021 17:00
Приюту для животных в Петрозаводске требуются кастрюли и миски 8
06.03.2021 15:32
Пенсионер несколько лет жил со скелетом жены из-за страха одиночества 2
06.03.2021 21:40

В Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 325 человек

Новости. Общество
09:20, 07 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1935 года рождения и жительница поселка Пийтсиеки 1952 года рождения, в Олонецкой ЦРБ скончался житель села Видлица 1953 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Согласно официальной информации властей, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии в Карелии достигло 325 человек. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 105 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 26 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 112 человек. Общее число выздоровевших после заболевания коронавирусом граждан в Карелии достигло 37640 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6746,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2938,5 случая, по Северо-Западу – 5190,5, сообщают в оперативном штабе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-03-07 12:36:33
Не ново. Россия стабильно вымирает.
Off
2021-03-07 11:44:47
Зато триумфально проголосовали ..на пеньках , в багажниках машин и в подворотнях.
Вася
2021-03-07 11:44:08
Я вас в Афганистан не посылал!
кир
2021-03-07 12:19:21
Вася, за водкой посылал, - сказал умный кот. Он в окно видел. Теперь не отмажешься.))
кир
2021-03-07 10:52:35
Теперь врачи-отравители деньги делают на несчастных больных.
Вася
2021-03-07 11:48:39
кир, А ты как думаешь, пупсик?
Изя
2021-03-07 10:44:29
Пора бы уже прокуратуре и СК спросить с Ёперного Штаба за такую хреновую работу , да и посадить пару штабистов )). :)
?
2021-03-07 10:09:19
Если бы не "самый опасный" на свете вирус, эти люди умерли бы от сопутствующих заболеваний, в это время или немного позже.
Настоящие жертвы вируса те, и их куда больше, кто умерли от того что их перестали лечить от основных болезней. От которых почти все мы и умрем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)

Чтиво

05.03.2021 13:45
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»