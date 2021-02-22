Коронавирус оборвал жизнь еще двух жителей Карелии

В минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти, сообщил в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 64-летняя жительница поселка Суоеки и 69-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 292 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 150 человек. Из этого числа заболевших – 145 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на егодняшний день составляет 40328 человек.

Выздоровели 35936 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 174 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6517,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2846,6 случая, по Северо-Западу – 5025.