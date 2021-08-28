Коронавирус с начала пандемии унес жизни 775 жителей Карелии

За минувшие сутки подтверждены еще две смерти от COVID-19 в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 30 августа за сутки зарегистрированы два летальных исхода от коронавируса. Общее число смертей от коронавируса увеличилось до 775. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 173 жителей Карелии, из них 171 человек не был привит. Заболели 168 человек, в состоянии средней тяжести находятся 39 пациента, четверо — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 585 человек, из них 6 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 60957 человек.

За сутки выздоровели еще 185 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 57563 человека.

Сутками ранее от коронавируса скончались три жителя Карелии.