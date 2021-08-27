Три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки

В Карелии скончались еще три пациента от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии достигло 770 человек. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За день выявлено 158 инфицированных граждан (из них 155 не были привиты). Из них заболевших — 156, средней тяжести — 41, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 572 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — шесть (из них двое на инвазивной ИВЛ).

За день 162 человека поправились после ковида.

За весь период пандемии в Карелии были инфицированы 60615 человек. За это время выздоровели 57204 человека.