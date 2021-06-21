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Коронавирус стал причиной смерти еще двух человек в Карелии

Новости. Общество
09:23, 22 Июня 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о числе зараженных коронавирусом жителей республики.

По данным на 22 июня, в Карелии подтверждено еще две смерти от коронавируса. Общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии достигло 604 человек. Об этом информирует министр Михаил Охлопков в соцсети.

Всего за сутки коронавирус обнаружен у 144 человек. Из них заболевших — 135, средней тяжести — 51, тяжелых — 8, крайне тяжелых/ИВЛ — ноль.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 46904 человека. Число выздоровевших за сутки — 61 человек.

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