Коронавирус ударил по собственным доходам Карелии

Поступления налога на прибыль упали в республике наполовину.

В первой половине нынешнего года в бюджет Карелии поступило 11,6 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем таких поступлений в карельскую казну снизился на 16%, что объясняется, главным образом, коронавирусным кризисом: республиканская экономика оказалась весной в вынужденном простое.

Особенно заметно сократились поступления налога на прибыль. По данным министерства финансов Карелии они составили за полгода около 2,3 миллиарда рублей, что в половину меньше прошлогоднего уровня.