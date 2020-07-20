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Коронавирус ударил по собственным доходам Карелии

Новости. Экономика
16:12, 21 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Поступления налога на прибыль упали в республике наполовину.

В первой половине нынешнего года в бюджет Карелии поступило 11,6 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем таких поступлений в карельскую казну снизился на 16%, что объясняется, главным образом, коронавирусным кризисом: республиканская экономика оказалась весной в вынужденном простое.

Особенно заметно сократились поступления налога на прибыль. По данным министерства финансов Карелии они составили за полгода около 2,3 миллиарда рублей, что в половину меньше прошлогоднего уровня.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нина Сергеевна
2020-07-21 16:44:00
Сами ( правительство ") по себе и ударили . так ещё уметь надо рукамиводить в регионе .
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