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Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Новости. Общество
09:28, 08 Марта 2021
фото: © AP Photo/Craig Ruttle
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В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Мелиоративный 1941 года рождения, а в Госпитале для ветеранов войн умер житель Олонца 1957 года рождения.

"Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания", - сообщили в оперативном штабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 107 человек. Из этого числа заболели 106 пациентов. Из них 25 имеют симптомы средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

За сутки выздоровели еще 180 человек.

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