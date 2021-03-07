Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Мелиоративный 1941 года рождения, а в Госпитале для ветеранов войн умер житель Олонца 1957 года рождения.

"Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания", - сообщили в оперативном штабе.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 107 человек. Из этого числа заболели 106 пациентов. Из них 25 имеют симптомы средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.



За сутки выздоровели еще 180 человек.