Коронавирус за сутки был обнаружен у 16 детей в Карелии

Всего за время пандемии ковидом заразился 10801 ребенок в республике.

По данным на 24 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 16 детей в Карелии. Сутками ранее COVID-19 заразились 23 несовершеннолетних. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10801. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 29 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10749.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 209 инфицированных, выздоровел 220 человек, зарегистрировано четыре смерти.