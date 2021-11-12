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Коронавирус за сутки был обнаружен у 16 детей в Карелии

Новости. Общество
09:32, 24 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Всего за время пандемии ковидом заразился 10801 ребенок в республике.

По данным на 24 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 16 детей в Карелии. Сутками ранее COVID-19 заразились 23 несовершеннолетних. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10801. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 29 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10749.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 209 инфицированных, выздоровел 220 человек, зарегистрировано четыре смерти.

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