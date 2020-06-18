Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией в Карелии рассказали на "прямой линии" с главой республики Артуром Прафенчиковым.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков проводит "прямую линию" по теме коронавируса.

В ходе выступления был затронут вопрос детской заболеваемости COVID-19 в Карелии.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков сообщил, что на сегодняшний день в Карелии заразились коронавирусом 95 детей.

"Дети - это достаточно опасная группа по контагиозности (заразительность), - сказал Михаил Охлопков. - Вся беда в том, что они являются носителями инфекции и при этом практически сами не болеют, но зато способны передавать инфекцию своим родителям и пожилым людям".

К обсужде6нию вопроса детской заболеваемости подключился глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что дети не только переносят вирус, но и сами болеют.

"Дети болеют, - сказал Артур Парфенчиков. - Я сам вчера смотрел: у них чаще рвота, чаще диарея, какие-то особенности. И обольщаться, что дети болеют легко, мы не должны".

Далее глава Карелии отметил, что на сегодняшний день неизвестно еще, какие последствия будут у детей, переболевших коронавирусом.

"Мы еще не понимаем отдаленные последствия этой инфекции для детского организма, - сказал Парфенчиков. - Как это скажется на девочках, на мальчиках. Пройдет 5, может быть, 10 лет, и только тогда, возможно, проявятся последствия коронавируса. К сожалению, сегодня наука не гарантирует, что вирус бесследно пройдет для ребенка, если он переболел".

Также Парфенчиков отметил, что новый вирус, к сожалению, поражает не только легкие, но и сосудистую систему, сердце.

"Сейчас создадим спецмониторинг по кардиорискам после коронавирусной инфекции, - сообщил Артур Парфенчиков. - Такая группа уже работает. Здесь расслабляться не нужно, что ребенок может быть только носителем".

Напомним, что на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 960 человек.