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Еще 26 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии

Новости. Общество
08:49, 19 Июня 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Общее число заболевших COVID-19 в Карелии приближается к тысяче, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в Карелии выявлено еще 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Петрозаводске – 11 человек, в Беломорском районе (поселок Сосновец) - 1 человек, в Кондопожском районе (Кондопога и поселок Кяппесельга) – 2 человека, в Кемском районе (поселок Кривой порог) - 1 человек, в Олонецком районе (Олонец, деревня Юргелица) – 2 человека, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) -1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 1 работника АО "ВАД" и 7 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 составило в Карелии 960 человек. Выздоровели за весь период пандемии 387, за минувшие сутки выписались по выздоровлению 22 человека: в Кемском районе (рабочие Белопорожской ГЭС) - 9, в Петрозаводске - 9, в Кондопожском районе - 2, в Сегежском районе – 1, в Суоярвском районе - 1.

Всего в Карелии проведено 63060 исследований на коронавирус (+1528 за сутки).

На самокарантине находятся 2225 человек (-240 за сутки).

В обсервации пребывают 106 человек (-39 за сутки).

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