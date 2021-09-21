Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 855 млрд рублей

По итогам 8 месяцев 2021 года общий объём корпоративного кредитного портфеля Северо-Западного банка ПАО Сбербанк превысил 855,3 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11% по СЗФО и на 17% – по Санкт-Петербургу.

Объём выдачи заёмных средств с января по август превысил 405 млрд рублей. Большинству клиентов банка приходят предодобренные предложения, и для получения кредита достаточно подтвердить намерения со своей стороны в личном кабинете.

«Если говорить о востребованности кредитных средств у конкретных отраслей, то, по нашей статистике, очень высокий темп в этом году у лизинга – рост объёма финансирования этого сектора с января по август текущего года составил 140 процентов. Динамично росли также строительство (+61%), операции с недвижимым имуществом (+52%), связь и телекоммуникации (+52%). Кроме того, мы видим интерес не только к финансовым инструментам банка, но и к решениям экосистемы Сбера: их предприниматели применяют для аналитики и повышения эффективности бизнеса, экономии ресурсов и грамотного продвижения своих товаров и услуг», — отметил председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк