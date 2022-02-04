890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Врачи назвали кожные симптомы омикрона, которые могут долго не проходить 1
06.02.2022 19:30
Коммунальщики расчистили колодцы, из-за засора которых затопило центр Петрозаводска 2
06.02.2022 18:47

Корпоративный рынок Северо-Запада показал рост: Tele2 увеличила число В2В-абонентов на 20%

Новости. Общество
15:16, 07 Февраля 2022
фото: © Теле2

Новости партнеров

Tele2 подвела итоги работы B2B-сегмента в Северо-Западных регионах в 2021 году: корпоративные клиенты оператора стали чаще использовать сервис таргетированных SMS-рассылок, корпоративные АТС и аналитику на основе технологии Big Data, а прирост абонентской базы компании составил 20%.  

В 2021 году оператор зафиксировал рост по основным бизнес-показателям в В2В-сегменте в регионах Северо-Запада. Абонентская база увеличилась на 20%. Общая выручка в 2021 году выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

Частные и государственные предприятия стали активнее использовать различные цифровые сервисы, которые в условиях пандемии позволяют автоматизировать бизнес-процессы, организовать дистанционные формы работы. Об этом свидетельствует увеличение интернет-трафика в B2B-сегменте на 30% год к году.

Наиболее популярной услугой в 2021 году стал сервис «SMS-таргет». Услуга позволяет предпринимателям выбрать целевую аудиторию среди пользователей мобильной связи, исходя из пожеланий бизнеса и типового портрета клиента, организовать рассылку сообщений по клиентам и проанализировать результаты кампании. Число подключений к сервису увеличилось на 70% по сравнению с 2020 годом. Востребованность корпоративных АТС выросла на 30%, М2М-решений – на 40%.

Бизнес и государственные органы власти демонстрировали интерес к сервисам аналитики на основе Big Data. В частности, Tele2 в прошлом году запустила платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. В итоге сегмент Big Data вырос за год на 20%.

«В экономике период глобальной неопределенности, вызванный пандемией, продолжается. Малые предприятия и крупный бизнес учатся подстраиваться под изменяющиеся условия. Прошлый год показал, что многим из них удалось адаптироваться. Это видно по активности наших корпоративных клиентов. Стать эффективнее помогают как раз цифровые сервисы: таргетированная рассылка или виртуальная АТС. Больше всего контрактов заключено в сферах торговли и оказания услуг, что позволяет нам с уверенностью смотреть в 2022 год», — отметила руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Северо-Запада» Tele2 Виктория Байрамова.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 11:22
Капитал
«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны
Строительство первого в России экотехнопарка по переработке твердых коммунальных отходов в грунт и биогаз планируется начать в Карелии в 2022 году, а через несколько лет – в других регионах страны.
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом» 6
04.02.2022 15:25
Миллионы для «Горы победы» 1
04.02.2022 09:02
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 10
03.02.2022 08:59
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 10
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»