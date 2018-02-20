Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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2990
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Новости. Экономика
08:30, 20 Февраля 2018

Корпорация развития РК прорекламировала банкам три карельских предприятия

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Корпорации развития Карелии предложил банкам открыть кредитные линии трем компаниям, планирующим создание новых производств.

Инвестиционные проекты были представлены на встрече руководства Корпорации с представителями Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, банка Возрождение, Газпромбанка, СКБ Банка и Райффайзенбанка.

"Речь шла об организации производства горно-обогатительного оборудования (ООО "Петрозаводскмаш Горно-металлургический комплекс"), модернизации и расширении производства металлоконструкций в Петрозаводске с внедрением новых систем и оборудования (ООО "Стройтехника") и строительстве завода по производству экстрактов из дикорастущих ягод в Кондопожском районе (ООО Производственная Компания "Заготпром")", - сообщили в пресс-службе Корпорации.

О каком финансировании шла речь, читатйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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