Корпорация развития РК прорекламировала банкам три карельских предприятия

Корпорации развития Карелии предложил банкам открыть кредитные линии трем компаниям, планирующим создание новых производств.

Инвестиционные проекты были представлены на встрече руководства Корпорации с представителями Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, банка Возрождение, Газпромбанка, СКБ Банка и Райффайзенбанка.

"Речь шла об организации производства горно-обогатительного оборудования (ООО "Петрозаводскмаш Горно-металлургический комплекс"), модернизации и расширении производства металлоконструкций в Петрозаводске с внедрением новых систем и оборудования (ООО "Стройтехника") и строительстве завода по производству экстрактов из дикорастущих ягод в Кондопожском районе (ООО Производственная Компания "Заготпром")", - сообщили в пресс-службе Корпорации.

О каком финансировании шла речь, читатйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".