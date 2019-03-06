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Новости. Общество
14:03, 06 Марта 2019

Корсаков удивился планам руководителей двух учреждений Питкяранты

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Планы руководителя центра временного пребывания Оксаны Рудик о переводе своих подопечных в районную больницу привели в недоумение вице-премьера правительства Карелии Игоря Корсакова.

Ранее в газете "Новая Ладога" появилось интервью с директором центра временного пребывания в Питкяранте Оксаной Рудик, где она поделилась планами о переезде своих подопечных в бывшее гинекологическое отделение районной больницы.

На основании публикации местной газеты активисты паблика "Нетипичная Питкяранта" распространили информацию в соцсети о планах определить пожилых людей из социального центра в больницу, да еще и в бывшее отделение гинекологии, где год назад со скандалом закрыли родильные залы.

"Родильное отделение ликвидировали, теперь там будет современная детская поликлиника, - написали в паблике "Нетипичная Питкяранта", - по крайне мере, министр здравоохранения Михаил Охлопков пообещал. Про это же говорил глава республики и бывшая министр здравоохранения. Но, оказывается, не весь этаж будет отдан детям. Во втором крыле хотят поселить пожилых людей из центра временного пребывания, который сейчас находится по адресу ул. Пушкина, д. 2. Ощущение, что в больничный городок решили запихнуть всю Питкяранту, как в большое общежитие или коммуналку".

Действительно ли запланировано такое соединение, "Столица на Онего" узнала у руководства социального центра, а также попросила прокомментировать ситуацию в Питкярантской районной больнице и услышала мнение вице-премьера Карелии Корсакова по этому вопросу.

Замдиректора социального центра Питкяранты Ирина Алексеева сообщила, что вопрос о переводе пожилых пациентов в больницу находится на начальной стадии. "Сказать, что в ближайшее время пожилые пациенты перейдут в больницу, нельзя, - сказала Ирина Алексеева, - так как много работы. Там еще решается по площадям, у нас же нормы есть. У нас 14 человек".

Более подробно описала ситуацию заведующая одного из отделений центра временного пребывания Людмила Сидорова, которая сообщила, что планы по переводу пожилых постояльцев центра в больницу вынашиваются уже более 2 лет.

"Мы находимся здесь пока, - сказала Людмила Сидорова, - если получится переезд, будем рады. Мы планировали его уже года 2-3 года назад, но никак не получалось. Мы социальное учреждение, оказываем только уход. Если требуется медицинская помощь, вызываем врача или "скорую", отправляем в стационар. А в больнице пожилым людям будет лучше: там рядом врачи, стационар. У нас же дети еще есть в центре, несовершеннолетние дети-инвалиды. Мы бы хотели оставить здесь детей-инвалидов (25 человек), тут и садик, и скверик, гимнастику удобно делать, отдыхать. А пожилые пациенты сами этого переезда хотят, ведь не наездишься на процедуры. В больнице лучше: прогревание, уколы. У нас здесь трудно мыть пожилых – ни поручней, ни других приспособлении нет – девочки стараются, поднимают их, а там в больнице все есть. Да и пищеблок работает, а у нас своя кухня. Нам, например, Роспотребнадзор не разрешает готовить мясо, потому что нет специального места для его приготовления. По правилам все должно быть отдельно: мясо, рыба, кура. Наши подопечные мясо не едят, так как нам нельзя его готовить… А в пищеблок все заказать можно".

В свою очередь, в больнице, так как главный врач Владислав Гусев был в отпуске, ограничились комментарием, что перевод постояльцев социального центра в лечебное учреждение – это пока только слухи.

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков пришел в недоумение от такого плана местных руководителей и сказал, что ничего не слышал о нем.

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Комментарии

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Сергей
2019-03-06 14:24:23
Прикинулся Корсаков не знающим проблемы и своих же указаний .
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