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Новости. Криминал
13:56, 24 Января 2019
фото: Столица на Онего

Косарев рассказал, как сотрудничает со следствием и как намерен помогать людям в будущем

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Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.

В четверг в Петрозаводске продолжилось судебное заседание по рассмотрению в особом порядке уголовного дела в отношении Дениса Косарева. Перед оглашением приговора он ответил на вопросы гособвинения и защиты, а также произнес последнее слово.

Напомним, по версии следствия, Косарев вместе со своим заместителем Сереем Максимовым получил порядка 2,6 миллионов рублей взяток (шесть эпизодов) от предпринимателей за оказание различных услуг по заключению госконтрактов, а также выделении средств из Фонда госимущества Карелии. Также он обвиняется в присвоении 40 тысяч рублей.

Нынешнее рассмотрение – повторное, после решения апелляционной инстанции.

В настоящее время, как рассказывает Косарев, он безработный, студент-медик, у него на иждивении дочь-школьница и престарелая мама. Семью фактически содержит жена, которая служит в МЧС. Свою вину в инкриминируемых преступлениях бывший чиновник признал полностью. На суд он пришел с небольшой иконкой, которую положил на стол перед собой.

Косарев является студентом первого курса базового медицинского колледжа, где учится на медбрата по специальности "Сестринское дело". Он объяснил, что его подвигло на получение соответствующего образования.

- Тут две причины. Первая причина – она, скорее, моральная. Я чувствую определенную вину перед обществом. Да и не определенную, а конкретную. Работа медбратом – она потогонная, очень тяжелая. Мне кажется, что я смогу вернуть доверие людей, которые меня знают, которых я знаю. Доверие общества. Вторая причина, она более прозаичная. Я хочу связать свою дальнейшую жизнь с оказанием врачебной помощи людям, для чего я уже прошел необходимое обучение 3 года назад в Санкт-Петербурге в институте.

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