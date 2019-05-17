Кошатницу из Петрозаводска остановили на границе

Женщина пересекала границу с кошкой, у которой истек срок прививки на бешенство, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Жительница Петрозаводска 7 мая ехала из Финляндии со своей кошкой. Животное было чипировано, но срок вакцинации против бешенства и панлейкопении истек. Прививки кошке были сделаны в марте 2018 года, а срок их действия составляет один год вне зависимости от того, какие вакцины были использованы.



Был составлен протокол об административном правонарушении.



После осмотра кошка была допущена к дальнейшему следованию.