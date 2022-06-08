Кошек в Петрозаводске «замуровывают» в подвалах по правилам эксплуатации жилфонда

Управляющие компании в Петрозаводске закрывают вентиляционные отверстия в подвальные помещения, в результате чего обитающие там кошки попадают в ловушку.

Вопрос о судьбе этих животных обсуждался сегодня на совещании в мэрии города.

По словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлии Мизинковой, в администрацию поступают обращения горожан, которые просят оставлять для кошек открытыми вентиляционные отверстия — продухи в подвалах.

«Это противоречит правилам эксплуатации жилого фонда. Продухи должны быть сквозными, но они должны быть закрыты вентиляционными решетками. Миграции животных быть не должно», — пояснила Мизинкова.

По ее словам, в тех случаях, когда кошки оказываются «замурованы» в подвалах, жильцам следует обращаться в управляющие компании, чтобы они выпустили животных на волю.