Кошкам из России запретили выезд за границу

Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны.

Как сообщает Lenta.ru, запрет введен на период с 1 марта по 31 мая.

Ни одну кошку, выведенную в России, не смогут вывезти или зарегистрировать в какой-либо родословной книге FIFE за пределами России.

В FIFE пояснили, что введенные ограничения могут быть пересмотрены по мере необходимости.