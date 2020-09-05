Космонавт Иван Вагнер прислал к 100-летию Карелии фото Петрозаводска из космоса

Иван Вагнер на своей странице во "ВКонтакте" поздравляю всех жителей Карелии со 100-летием республики и пожелал беречь свои родные места.

- В этом году 8 июня Республика Карелия отметила свой 100-летний юбилей! Однако торжественные мероприятия были перенесены на 5 сентября. Хотя бы к этой дате спешу поздравить карелов с этим праздником! – написал космонавт Иван Вагнер.

Также он добавил: "Вы живете в красивейшем крае рек, озер и лесов. Как турист, я бывал на многих из них и, конечно, не мог не попытаться снять Карелию с борта Международной космической станции, даже если эти места очень далеко от трассы полета!"

Иван Вагнер выложил фотографию Петрозаводска, сделанную через объектив в 1600 мм, — это максимально крупное изображение, которое удалось получить.

"Поздравляю вас, жители Карелии, Русского севера! Берегите свои родные места!", - пожелал космонавт.