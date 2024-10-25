Косолапый топтался у поселка на севере Карелии

Местные жители идентифицировали нежданного гостя по следам на дороге в Беломорском округе.
Крупный след лесного хищника зафиксировала видеокамера. Запись появилась в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Жители поселка Водников, будьте осторожнее, вокруг посёлка ходит медведь», — написали подписчики.
На видеозаписи видны следы, похожие на медвежьи.
«Точно медведь приходил!» — сообщил за кадром местный житель, для сравнения сопоставив со звериным отпечатком руку в перчатке и обутую в сапог ногу.
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