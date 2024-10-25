Косолапый топтался у поселка на севере Карелии

фото: © Скриншот с видео: Весь Петрозаводск | Карелия / ВК

Местные жители идентифицировали нежданного гостя по следам на дороге в Беломорском округе.

Крупный след лесного хищника зафиксировала видеокамера. Запись появилась в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Жители поселка Водников, будьте осторожнее, вокруг посёлка ходит медведь», — написали подписчики.

На видеозаписи видны следы, похожие на медвежьи.

«Точно медведь приходил!» — сообщил за кадром местный житель, для сравнения сопоставив со звериным отпечатком руку в перчатке и обутую в сапог ногу.