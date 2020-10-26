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Костюм коронавируса стал самым популярным в России перед Хэллоуином

Новости. Общество
21:30, 26 Октября 2020
фото: © youtube.com/aerocreativvideo
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Среди нарядов для Хэллоуина особенно популярным стал костюм коронавируса.

Костюм коронавируса стал популярен среди россиян перед Хэллоуином. Спрос на этот и другие товары для праздника увеличился по сравнению с прошлым годом, рассказали в пресс-службе "Авито". Об этом сообщает РИА Новости.

По данным компании, спрос на товары для Хэллоуина в октябре увеличился на 18% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. "В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения — особенно популярен костюм коронавируса", — рассказали там. В среднем костюм для Хэллоуина для взрослого можно найти за одну-две тысячи рублей, для ребенка — примерно за 700 рублей.

В частности, ростовая кукла в виде вируса обойдется в 20 тысяч рублей, надувной костюм похожего на коронавирус микроба — в 2500 рублей. Также продаются тематические многоразовые маски, например, с клыками графа Дракулы. Порой встречаются и нестандартные решения: один из пользователей продает маску палача с пометкой "от вирусов", рассказали в компании.

Ранее наряды для Хеллоуина, вдохновленные средствами защиты от коронавируса, представили иностранные онлайн-магазины. Так,  появились костюмы антисептика для рук, антибактериальные салфетки, бутилированный и настенный антисептик.

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