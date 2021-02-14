Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роструд напомнил о предстоящей шестидневной рабочей неделе 1
14.02.2021 19:40
Появились фото с места ночного пожара в жилом доме, который спасали 11 пожарных в Карелии
14.02.2021 16:48
В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве в Белоруссии 3
14.02.2021 18:32
Власти Петрозаводска предлагают горожанам определить судьбу автобуса №27 2
14.02.2021 14:22
Ночью в Карелии подморозит до минус 31 градуса 2
14.02.2021 17:00
Актриса Ирина Безрукова рассказала о похоронах единственного сына в Карелии 3
Сегодня 07:25

Костная клиника вернет здоровье и молодость суставам

Новости. Общество
09:40, 15 Февраля 2021
фото: источник - "Костная клиника"
Загрузка...

За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.

Пациенты списывают это на "чудо" и золотые руки врачей, а специалисты клиники отвечают: "Благодарите лучшие достижения медицины".

Ежедневно на почту "Костной клиники" приходят вопросы с разных уголков страны. На вопросы пациентов отвечает заведующий травматологическим отделением "Костной клиники", травматолог-ортопед Тинас Эйно Иванович.

- Моей маме 63 года, поставили диагноз – артроз тазобедренного сустава. Как его лечить? Часто вижу рекламу чудо-лекарств в интернете, но не уверена, что они помогут.

- Это тот случай, когда за пренебрежение к лечению можно заплатить слишком дорого – инвалидностью. Лекарства могут снять боль на какое-то время. Но представьте: если разрушается дом, по стенам ползут трещины, а вы заклеиваете их скотчем, поможет?

Остановить разрушение хрящевой ткани по силам только современным методикам, применяемым у нас в клинике.

Программы, разработанные в клинике, не только уменьшат боль в пораженном суставе, но и приостановят воспалительные процессы, улучшат питание и регенерацию тканей хряща. В нашей клинике представлен широчайший спектр методик физиофункциональной терапии и санаторно-курортного лечения, всего более 30! Благодаря комбинированной терапии наши пациенты получают несколько сочетаемых процедур одновременно, которые в сумме эффективны во много раз больше, чем каждая по отдельности. Каждому нашему пациенту гарантирован индивидуальный подход: современные физиотерапевтические системы адаптируется под Ваши индивидуальные особенности, а многообразие лечебных процедур позволяет подобрать лечение каждому пациенту, независимо от возраста и особенностей организма.

- Можно ли остановить артроз коленного сустава? Врач пугает эндопротезированием, слышал, что помогают уколы гиалуроновой кислоты.

Ответ на тот вопрос читайте здесь.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Острый
2021-02-15 11:50:49
Хорошая клиника! Знакомый делали операцию ,варикоз, нога вся синяя была, теперь как новая, спасибо врачам!
Жаль что здесь в обсуждениях принимают участие какие то умственно отсталые : кир,театральный критик, и подобные,которые сами ничего в жизни не сделали ,а тявкают как дворовые псы..,извиняюсь,но достали уже, портят газету....
кир
2021-02-15 11:34:57
Нет, давидка. Вылетевшее слово не поймаешь. Ты обречен жить с людьми, которых орками назвал. И за границу не смоешься.
David.
2021-02-15 11:49:28
кир, ....а в Хайфе сейчас тепло... :)
кир
2021-02-15 10:16:24
Давидки деньги у орков отбирают.
David.
2021-02-15 11:22:05
кир, да что с тебя взять-то? Шкуру кота?
David.
2021-02-15 10:06:36
Без лоха-жизнь плоха! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

11.02.2021 12:44
Обществоведение
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
Генеральный директор АО "Прионежская сетевая компания" Игорь Ширшов рассказал об итогах работы за прошлый год и о "болевых точках" в энергоснабжении потребителей республики.
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
09.02.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»