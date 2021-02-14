Костная клиника вернет здоровье и молодость суставам

За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.

Пациенты списывают это на "чудо" и золотые руки врачей, а специалисты клиники отвечают: "Благодарите лучшие достижения медицины".

Ежедневно на почту "Костной клиники" приходят вопросы с разных уголков страны. На вопросы пациентов отвечает заведующий травматологическим отделением "Костной клиники", травматолог-ортопед Тинас Эйно Иванович.

- Моей маме 63 года, поставили диагноз – артроз тазобедренного сустава. Как его лечить? Часто вижу рекламу чудо-лекарств в интернете, но не уверена, что они помогут.

- Это тот случай, когда за пренебрежение к лечению можно заплатить слишком дорого – инвалидностью. Лекарства могут снять боль на какое-то время. Но представьте: если разрушается дом, по стенам ползут трещины, а вы заклеиваете их скотчем, поможет?

Остановить разрушение хрящевой ткани по силам только современным методикам, применяемым у нас в клинике.

Программы, разработанные в клинике, не только уменьшат боль в пораженном суставе, но и приостановят воспалительные процессы, улучшат питание и регенерацию тканей хряща. В нашей клинике представлен широчайший спектр методик физиофункциональной терапии и санаторно-курортного лечения, всего более 30! Благодаря комбинированной терапии наши пациенты получают несколько сочетаемых процедур одновременно, которые в сумме эффективны во много раз больше, чем каждая по отдельности. Каждому нашему пациенту гарантирован индивидуальный подход: современные физиотерапевтические системы адаптируется под Ваши индивидуальные особенности, а многообразие лечебных процедур позволяет подобрать лечение каждому пациенту, независимо от возраста и особенностей организма.

- Можно ли остановить артроз коленного сустава? Врач пугает эндопротезированием, слышал, что помогают уколы гиалуроновой кислоты.

Ответ на тот вопрос читайте здесь.

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