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Новости. Общество
16:21, 24 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Котел варенья приготовят на центральной площади Петрозаводска

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Целый котел фирменного варенья приготовит шеф-повар на празднике "Марьяне" 4 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На площади Кирова жителей и гостей Петрозаводска ждет праздничная программа и угощения. В рамках фестиваля пройдут конкурсы варенья и слоганов, выставка и ярмарка домашних заготовок и ягод, а также всевозможные дегустации.

Главный шеф-повар праздника Антон Калинин в качестве угощения приготовит в большом котле фирменное варенье по особому рецепту. Среди ингредиентов – пять ведер клюквы, три ведра брусники и четыре ведра яблок, 20 килограмм сахарного песка и три килограмма мёда. Пряность и аромат придадут корица, гвоздика, бадьян, мята, мускатный орех, ванилин, базилик, эстрагон и имбирь. Чай и молоко с медом приготовят в полевой кухне.

Все желающие могут принять участие в конкурсе домашнего варенья. Необходимо не позднее 31 октября 2019 года оформить заявку с описанием рецепта и предоставить дегустационный образец для жюри (прозрачная банка не менее 250 г) в Информационно-культурный центр (пр. Ленина, 38). Варенье должно быть приготовлено в 2019 году.

 

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